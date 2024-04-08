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Чим скорочення чисельності працівників відрізняється від скорочення штату: роз’яснення

16:22, 8 квітня 2024
Скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.
Чим скорочення чисельності працівників відрізняється від скорочення штату: роз’яснення
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили, чим скорочення чисельності працівників відрізняється від скорочення штату.

Інспектори послалися на роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України, відповідно до якого скорочення штату працівників і скорочення їхньої чисельності – це різні поняття.

Чисельність працівників – це склад за списком, і скорочення чисельності працівників передбачає зменшення їх кількості. Наприклад, у штатному розписі замість 7 штатних одиниць спеціалістів залишається 5, тобто зменшується певна кількість працівників однієї професії. Штат працівників – це сукупність посад, установлених штатним розписом підприємства чи установи. Тому скорочення штату являє собою зміну штатного розпису за рахунок ліквідації певних посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

Наприклад, скорочується посада водія, інспектора з кадрів тощо. Проте скорочення як чисельності, так і штату працівників допускається лише в разі наявності змін в організації виробництва та праці (наприклад, удосконалення, покращення процесу виробництва, зменшення обсягу виробництва продукції, перепрофілювання підприємства, установи, організації тощо).

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