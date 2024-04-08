Чем сокращение численности работников отличается от сокращения штата: разъяснение

Сокращение штата представляет собой изменение штатного расписания за счет ликвидации определенных должностей или уменьшения количества штатных единиц по определенным должностям.

В Управлении инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объяснили, чем сокращение численности работников отличается от сокращения штата.

Инспекторы сослались на разъяснение Министерства труда и социальной политики Украины, согласно которому сокращение штата работников и сокращение их численности – это разные понятия.

Численность работников – это состав по списку и сокращение численности работников предполагает уменьшение их количества. Например, в штатном расписании вместо 7 штатных единиц специалистов остается 5, то есть уменьшается определенное количество работников одной профессии. Штат работников – это совокупность должностей, установленных штатным расписанием компании либо учреждения. Поэтому сокращение штата представляет собой изменение штатного расписания за счет ликвидации определенных должностей или уменьшения количества штатных единиц по определенным должностям.

К примеру, сокращается должность водителя, инспектора по кадрам и т.д. Однако сокращение как численности, так и штата работников допускается только при наличии изменений в организации производства и труда (например, усовершенствование, улучшение процесса производства, уменьшение объема производства продукции, перепрофилирование предприятия, учреждения, организации и т.п.).

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