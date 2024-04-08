Мобилизованные адвокаты не имеют права параллельно осуществлять адвокатскую деятельность – НААУ

В НААУ предупредили о последствиях сочетания военной службы и адвокатской деятельности – считают, что предоставление мобилизованными адвокатами правовой помощи может привести к ряду проблем.

Предоставление мобилизованным адвокатам возможности продолжать адвокатскую деятельность во время пребывания на службе в ВСУ, уничтожит независимость профессии, скажется на качестве работы, а также повлечет за собой конфликт присяг. Об этом отмечается в сообщении Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ).

Так, как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11014 о внесении изменений в статью 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» об уточнении оснований несовместимости с деятельностью адвоката», которым предлагают разрешить адвокатам, призванным в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации и в дальнейшем оказывать правовую помощь. При этом ограничения несовместимости будут касаться только военной службы по контракту или альтернативной (невоенной) службы.

Таким образом, депутаты предлагают, чтобы адвокаты, призванные в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, сохраняли свой действующий статус и смогли и дальше оказывать правовую помощь.

Как указывают авторы, в условиях полномасштабного вторжения и несения военной службы адвокаты сталкиваются с рядом проблем в своей деятельности. Так, в частности, статьей 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» устанавливаются требования по несовместимости в отношении деятельности адвоката, в частности, одним из которых является военная или альтернативная (невоенная) служба. Решением Совета адвокатов Украины от 30 августа 2014 года №124 утверждено Разъяснение по вопросам, возникающим при мобилизации и призыве на военную службу лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность. В соответствии с данным разъяснением адвокат не имеет права осуществлять адвокатскую деятельность во время прохождения военной службы, в том числе на условиях мобилизации. Нарушение этого ограничения является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, в случае мобилизации адвоката он обязан остановить свое право на занятие адвокатской деятельностью.

Эта ситуация, как отмечают депутаты, нарушает требования гарантий адвокатской деятельности, поскольку остановка права на занятие адвокатской деятельностью будет обусловлена не непосредственным желанием и действиями адвоката, а действиями государственных органов, которые призвали его в условиях мобилизации.

По мнению Комитета законотворческих инициатив по вопросам адвокатской деятельности НААУ, который исследовал положения этого законопроекта, в случае реализации проекта мобилизованные адвокаты де-юре смогут оказывать правовую помощь, что может привести к ряду проблем.

«Во-первых, не будет обеспечиваться принцип независимости адвокатуры, гарантированный статьей 131-2 Конституции. Поскольку адвокат, проходящий военную службу, должен выполнять приказы военного командования, следовательно, не может быть независим.

Во-вторых, возникает вопрос качества предоставления юридической помощи мобилизованными адвокатами, которые должны сосредоточиться на выполнении задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и защите суверенитета нашего государства.

В-третьих, в случае сочетания статусов адвоката и военнослужащего возникает ситуация, когда человек должен соблюдать одновременно два принципа: независимость для адвокатской деятельности и единоначалия и подчинение – для военной службы. А они прямо противоречат друг другу. И адвокат, и военный (в т. ч. призванный в ряды ВСУ по мобилизации) дают присяги, а в случае совмещения этих статусов обе присяги будут нарушены.

В таких обстоятельствах, считают в НААУ, законопроект нуждается в доработке» - отметили в Комитете.

Также в НААУ напомнили, что Совет адвокатов Украины 3 марта 2022 года принял решение №24, которым установило, что в период военного положения не будет считаться нарушением требований по несовместимости прохождения военной или альтернативной (невоенной) службы адвокатами и решил не применять такое основание для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

«Вместе с тем такое решение не дает мобилизованным адвокатам право продолжать осуществлять адвокатскую деятельность», - подытожили в НААУ.

Автор: Наталья Мамченко

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