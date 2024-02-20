За адвокатами, которые призваны в ряды ВСУ по мобилизации, предлагается сохранить возможность оказывать правовую помощь, - законопроект

Народные депутаты предлагают установить в законе об адвокатуре, что несовместима с деятельностью адвоката только военная служба по контракту или альтернативная (невоенная) служба.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 11014 о внесении изменений в статью 7 Закона "»Об адвокатуре и адвокатской деятельности» об уточнении оснований несовместимости с деятельностью адвоката». Авторами законопроекта выступают народные депутаты Антонина Славицкая и Александр Ткаченко.

Так, предлагается уточнить в статье 7 Закона об адвокатуре основания несовместимости осуществления адвокатской деятельности, а именно установить, что несовместима с деятельностью адвоката военная служба по контракту или альтернативная (невоенная) служба.

Напомним, что действующая норма предусматривает, что несовместима с деятельностью адвоката военная или альтернативная (невоенная) служба.

Таким образом, депутаты предлагают, чтобы адвокаты, призванные в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, сохраняли свой действующий статус и смогли и дальше оказывать правовую помощь.

Как указывают авторы, в условиях полномасштабного вторжения и несения военной службы адвокаты сталкиваются с рядом проблем в своей деятельности. Так, в частности, статьей 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» устанавливаются требования по несовместимости в отношении деятельности адвоката, в частности, одним из которых является военная или альтернативная (невоенная) служба. Решением Совета адвокатов Украины от 30 августа 2014 года №124 утверждено Разъяснение по вопросам, возникающим при мобилизации и призыве на военную службу лиц, осуществляющих адвокатскую деятельность. В соответствии с данным разъяснением адвокат не имеет права осуществлять адвокатскую деятельность во время прохождения военной службы, в том числе на условиях мобилизации. Нарушение этого ограничения является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Таким образом, в случае мобилизации адвоката он обязан остановить свое право на занятие адвокатской деятельностью.

Эта ситуация, как отмечают депутаты, нарушает требования гарантий адвокатской деятельности, поскольку остановка права на занятие адвокатской деятельностью будет обусловлена не непосредственным желанием и действиями адвоката, а действиями государственных органов, которые призвали его в условиях мобилизации.

Указанная проблема была временно решена Советом адвокатов Украины, который в соответствии со своим решением от 3 марта 2022 года №24 установил, что в период военного положения не будет считаться нарушением требований по несовместимости прохождения военной или альтернативной (невоенной) службы адвокатами и не применять такое основание для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Однако это только временное решение. Учитывая вышеизложенное, возникает необходимость внесения соответствующих изменений.

Автор: Наталья Мамченко

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