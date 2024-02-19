Глава Минцифры Федоров об электронных повестках: в «Дии» не планируется

Вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что у «Дии» не будет сервисов, связанных с мобилизацией.

Как известно, в законопроекте по мобилизации, который депутаты уже приняли в первом чтении, предлагаются посылать повестки о вызове в ТЦК через электронный кабинет. Будут ли использовать приложение "Дии" для электронных повесток, рассказал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью проекту Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".

Он заверил, что в "Дии" не планируется отправлять повестки. По его словам, "там не будет сервисов, связанных с мобилизацией, в каком бы формате Рада не приняла законопроект".

Также он напомнил, что военкоматы имеют реестр военнообязанных "Оберег". На вопрос, какой цифровизации мобилизации ожидать, Федоров ответил так: "Многое зависит от закона о мобилизации. Какие нормы в нем останутся? Будет ли верификация данных 60 дней? Останутся ли электронные средства и так далее. От этого будет зависеть, как именно будет происходить" верификация данных военнообязанных и как верифицировать информацию, которую уже содержит реестр.

"Философия цифрового государства, которую мы строим, связана с тем, чтобы сервисы строились вокруг потребительского поведения пользователя. Дия — это о гражданских услугах. Если говорим о военном или военнообязанном, это вообще другая потребительская культура. Это о ситуационной осведомленности, о рапортах, об определенных документах. По сути, в Дии пришлось бы делать отдельный профиль для военнослужащих, а военный проект всегда будет под высокой нагрузкой, атаками. Там другие процедуры доступа к информации, обеспечение ее безопасности. Логичнее это выделить в отдельную инфраструктуру", – сказал глава Минцифры.

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