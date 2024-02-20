Депутаты подготовили изменения в оформлении и обмене паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу

Летом 2024 года закончится экспериментальный проект о возможности одновременного оформления, в том числе вместо утраченного или похищенного, обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Группа народных депутатов, среди которых депутаты от «Слуги народа» Александр Мережко, Никита Потураев, Елена Шуляк и другие 16 февраля зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 11017 о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за рубежом.

Законопроектом, в частности, предлагается законодательное закрепление:

1) возможности одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

2) оформления через государственное предприятие, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы, паспорта гражданина Украины и/или паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины, находящимся за пределами Украины;

Также проектом Закона предусматривается, что паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет, а срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней с дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Авторы указывают, что только в странах ЕС статус временной защиты имеют около 4 млн. украинцев. При этом одной из основных проблем, с которыми сталкиваются граждане Украины за границей, является оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу (некоторые граждане перемещались за границу из населенных пунктов, где велись боевые действия, и отдельные документы во многих случаях были утрачены , повреждены или уничтожены, у некоторых граждан истекает срок действия паспортных документов, у других - дети достигли соответствующего возраста, с которого необходимо оформлять паспорт и т. д.).

Учитывая большое количество граждан Украины за границей, для уменьшения нагрузки на зарубежные дипломатические учреждения Украины и обеспечения предоставления соответствующих услуг на должном уровне Правительством было принято Постановление КМУ от 10 июня 2022 г. № 678, которым предоставлена возможность обособленным подразделениям государственного предприятия, относящегося к сфере управления ГМС и является администратором Единого государственного демографического реестра, осуществлять принятие документов для оформления паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам, находящимся за пределами Украины.

По информации Государственной миграционной службы, с момента внедрения экспериментального проекта, паспорта гражданина Украины для выезда за границу через государственное предприятие Государственной миграционной службы, за границей оформлено:

188570 паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

516719 паспортов гражданина Украины для выезда за границу.

Учитывая указанное, есть основания полагать, что соответствующий эксперимент успешен. В то же время, учитывая, что срок экспериментального проекта завершается уже летом, а численность граждан за границей остается значительной, усматривается необходимость закрепления на уровне закона соответствующих норм относительно возможности предоставления государственным предприятием ГМС указанных услуг за рубежом.

В данном аспекте важен тот факт, что за предоставление соответствующих услуг будет уплачиваться именно административный сбор, который будет попадать в бюджеты именно на территории Украины.

Достаточно успешно зарекомендовал себя и экспериментальный проект о возможности одновременного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу, реализуемого в соответствии с Постановлением КМУ от 7 мая 2022 г. № 541 .По информации ГМС, соответствующей услугой по одновременному оформлению документов по состоянию на январь 2024 года воспользовались 585 431 человек.

Учитывая, что этот экспериментальный проект также завершается летом 2024 года, с целью сохранения пользующейся спросом удобной услуги, законопроектом предлагается закрепить услугу на постоянной основе.

Отдельной проблемой, на урегулирование которой направлен проект, является тот факт, что норма Закона «О Едином государственном демографическом реестре», согласно которой паспорт гражданина Украины в форме карты оформляется лицам, достигшим 18-го возраста, - на каждые 10 лет, не учитывает особенности пожилых людей (для большинства из них совершить дополнительный визит в соответствующем возрасте в ЦНАП или сервисные службы чрезвычайно трудно). Наиболее остро эта проблема касается пожилых граждан, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

С целью ее решения законопроектом предлагается установить бессрочный срок действия паспорта гражданина Украины в форме карты для лиц, достигших 65 лет.

Вместе с тем следует напомнить, что законопроектом Кабмина об усилении мобилизации 10449 устанавливается, что в условиях военного состояния оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, принадлежащего к сферы управления Государственной миграционной службы, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Автор: Наталья Мамченко

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