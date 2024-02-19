Одессит в сговоре с работником ТЦК помогал мужчинам бежать из Украины

В Одессе задержан мужчина, который в сговоре с работником ТЦК и СП помогал уклонистам избежать призыва. Об этом сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что в конце января 2024 одессит сговорился с военнослужащим ТЦК и СП. Он предложил военнообязанному помощь в содействии в незаконной переправке через государственную границу.
За 7500 долларов он пообещал изготовить и предоставить военно-учетные документы с признанием непригодным к военной службе и исключением из военного учета.
Правоохранители задержали одессита после получения денег.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.
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