Одессит в сговоре с работником ТЦК помогал мужчинам бежать из Украины

Услуга стоила 7,5 тысячи долларов.

Фото: Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

В Одессе задержан мужчина, который в сговоре с работником ТЦК и СП помогал уклонистам избежать призыва. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что в конце января 2024 одессит сговорился с военнослужащим ТЦК и СП. Он предложил военнообязанному помощь в содействии в незаконной переправке через государственную границу.

За 7500 долларов он пообещал изготовить и предоставить военно-учетные документы с признанием непригодным к военной службе и исключением из военного учета.

Правоохранители задержали одессита после получения денег.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу.

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