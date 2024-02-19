Одесит у змові з працівником ТЦК допомагав чоловікам втекти з України

Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів.

Фото: Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

В Одесі затримали чоловіка, який у змові з працівником ТЦК та СП допомагав ухилянтам уникнути призову.Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що наприкінці січня 2024 року одесит змовився із військовослужбовцем ТЦК та СП. Він запропонував військовозобов’язаному допомогу у сприянні в незаконному переправленні через державний кордон.

За 7500 доларів він пообіцяв виготовити та надати військово-облікові документи із визнанням непридатним до військової служби та виключенням із військового обліку.

Правоохоронці затримали одесита після одержання грошей.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

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