У межах Проєкту заплановано різні форми взаємодії та поглиблення фахової співпраці Конституційного Суду України з відповідним конституційним судом країни-члена ЄС, яким є Конституційний Суд Латвійської Республіки.

Фото: КСУ

У понеділок, 19 лютого, відбулося перше засідання Керівного комітету Проекту "Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні". Основна мета цього проекту - розвиток конституційного судочинства в Україні, сприяння обміну знаннями та досвідом застосування європейських стандартів, враховуючи кращі практики партнерських судів Європи.

Про це йдеться у повідомленні Конституційного Суду.

У межах Проекту реалізують в рамках третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Партнерство заради добропорядного врядування!". Він триватиме до серпня 2025 року.

Також у межах Проекту заплановано різні форми взаємодії та поглиблення фахової співпраці Конституційного Суду з відповідним конституційним судом країни-члена ЄС, яким є Конституційний Суд Латвійської Республіки.

Від української сторони участь у заході взяли: виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду Сергій Головатий, судді КСУ Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Віктор Кичун, Олександр Петришин, Олег Первомайський, Ольга Совгиря, Галина Юровська, представники патронатних служб суддів Суду та працівники Секретаріату Суду. Від Латвійської сторони взяли участь: Голова Конституційного Суду Латвійської Республіки Алдіс Лавіньш та судді цього конституційного суду.

Міжнародну сторону представляли: керівник Департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правової співпраці Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права Фредерік Долт, заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Ерленд Фалк.

Відкриваючи захід, керівник Департаменту з питань імплементації прав людини, стандартів правосуддя та правової співпраці Генерального директорату Ради Європи з прав людини та верховенства права Фредерік Долт наголосив на повній підтримці і солідарності з українським народом з боку Ради Європи.

За його словами, практика Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні, через що важливим для суддів конституційного суду є достатньо добре знати практику Страсбурзького Суду. Фредерік Долт підкреслив, що цей Проєкт надаватиме підтримку суддям у цьому сенсі.

„У світлі шляху України до ЄС судді, а особливо судді Конституційного Суду, мають бути обізнані із правничими інструментами та методологією тлумачення, що їх застосовує Суд справедливості Європейського Союзу“, – зазначив промовець.

Він також наголосив, що вже є конструктивний діалог між конституційними судами України і Латвії, а зазначений Проєкт сприятиме поглибленню цієї співпраці.

Виконувач обов’язків КСУ Сергій Головатий від імені Суду привітав присутніх із відкриттям Проекту, метою якого є розвиток конституційної юстиції в Україні. Він подякував представникам Офісу Ради Європи в Україні та Європейського Союзу.

„Дозвольте висловити сердечну повагу всім європейським партнерам, завдяки кому ця чудова ініціатива розпочинає своє втілення в практичну площину, але передовсім Європейському Союзові та Раді Європи, які в різний спосіб постійно підтримують Україну та Український народ в цей жахливий час геноцидної війни проти України“. Сергій Головатий зазначив, що з огляду на набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі реалізація цього Проєкту стане одним із інструментів, що сприятиме употужненню інституційної спроможності Конституційного Суду України та посиленню застосування європейських стандартів у національному конституційному судочинстві.

„Конституційний Суд України зробить свій вагомий внесок у розвиток конституційної юстиції в Україні на засадах європейських стандартів‟, – наголосив Сергій Головатий.

Окремо Сергій Головатий подякував Голові та суддям Конституційного Суду Латвійської Республіки, які погодилися започаткувати двосторонню співпрацю в межах цього Проєкту. Він переконаний, що таке фахове співробітництво буде результативним і Конституційний Суд України буде впроваджувати європейські стандарти в ділянці засадничих цінностей, на яких збудовано Європу.

У своєму вступному слові Голова Конституційного Суду Латвійської Республіки Алдіс Лавіньш висловив задоволення тим, що Конституційний Суд Латвії став провідним партнером для співпраці в цьому Проекті. Голова Конституційного Суду наголосив, що такий кредит довіри, наданий Конституційному Суду, є підтвердженням віри в ті цінності, на які Суд спирається.

Голова високо оцінив силу та відданість українських колег, які вони продемонстрували у складних умовах війни, не лише у своїй наполегливій роботі, спрямованій на забезпечення безперервності конституційного контролю, але й активними зусиллями з розвитку та вдосконалення своїх компетенцій.

„Офіційний запуск Проекту відбувається у символічний час, коли український народ вже другий рік у запеклих боях відстоює свою свободу. Конституційний Суд України продовжує свою роботу та розвиток навіть тоді, коли Київ є ціллю ракетних обстрілів. І це прагнення до вдосконалення слугує запорукою верховенства права та незалежності судової влади в Україні майбутнього — демократичній, правовій державі, у сім’ї розвинених європейських держав. Запуск Проєкту є важливою подією як для України, так і для Латвії; тим більше, що ми отримали потужну підтримку з боку найвищих посадових осіб цієї держави“, — підкреслив Алдіс Лавіньш.

За результатами засідання учасники погодили Технічне завдання Керівного комітету Проекту „Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні“ та визначили його склад. Також сторони узгодили проєкт Робочого плану на 2024-2025 роки та питання, пов’язані з обміном досвідом та співробітництвом між двома судами.

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