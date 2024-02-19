У Вінниці судили чоловіка, син якого кинув сніжку у лобове скло автобуса

Чоловік отримав адмінпопередження.

Батько отримав адміністративне попередження від суду за те, що його син кинув сніжку в скло автобусу у Вінниці. Чоловік оскаржив рішення, але вирок залишили без змін. Про це повідомляють в Вінницькому апеляційному суді.

В суді заявили, що вихованню дитини батько приділяє недостатньо уваги та не здатен контролювати її поведінку за межами школи та гуртків. Свідчення цього – чотирнадцятилітній син кинув сніжку у лобове скло муніципального автобуса.

На судовому засіданні чоловік пояснив: небезпеку таких дитячих забав усвідомлює. Виховну бесіду із хлопцем провів, але просив врахувати, що передбачати усі дії сина не може.

Тому в своїй апеляційній скарзі просив суд постанову міського суду скасувати, а провадження у справі закрити через відсутність складу адмінправопорушення.

Однак ВАС дійшов висновку, що дії чоловіка правильно кваліфіковано за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та обрано співмірний правопорушенню вид адміністративного стягнення – попередження.

«Недбайливе поводження дитини з чужими речами, неповага до прав та свобод інших людей, порушення моральних норм та правил у громадських місцях підтверджує, що обов’язки по вихованню сина правопорушник виконує неякісно та не в повному обсязі», – йдеться у постанові ВАС.

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