На Київщині судитимуть керівника товариства, який не сплатив податків 8 млн грн

Підприємство умисно ухилилось від сплати податку на додану вартість.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, очолюване обвинуваченим товариство займалось оптовою торгівлею споживчими товарами. Отримуючи кошти за них, вони не відображали господарські операції в податковій звітності. Таким чином підприємство умисно ухилилось від сплати податку на додану вартість на понад 8 млн грн.

У прокуратурі додали, що до суду також скерували цивільний позов прокурора з метою відшкодування завданих державі збитків.

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