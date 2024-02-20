В Киевской области будут судить руководителя общества, не уплатившего налогов на 8 млн грн

Предприятие намеренно уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью по факту уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, возглавляемое обвиняемым общество занималось оптовой торговлей потребительскими товарами. Получая средства за них они не отражали хозяйственные операции в налоговой отчетности. Таким образом, предприятие умышленно уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 8 млн грн.

В прокуратуре добавили, что в суд также направили гражданский иск прокурора с целью возмещения нанесенного государству ущерба.

Ранее сообщалось, что АРМА обнаружила активы сына экс-чиновника налоговой, уклонявшегося от уплаты налогов.

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