Ни один мобилизованный не попадет на фронт без подготовки и снаряжения — Александр Павлюк

Александр Павлюк отметил, что Минобороны работает над вопросами подготовки и снаряжения.

Фото: ukrinform.com

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил, что ни один мобилизованный гражданин не попадет в зону боевых действий без соответствующей подготовки и экипировки. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

По его словам, Минобороны работает над этим вопросом.

«Я думаю, ни один мобилизованный не пойдет в зону боевых действий не экипированный, не подготовленный, не обеспеченный. К этому мы очень придирчиво относимся, особенно ради подготовки личного состава», — сказал он.

Также командующий добавил, что идущий на войну человек должен получить опыт и практику, чтобы быть готовым к действиям.

Павлюк подчеркнул, что сейчас вопрос экипировки и оружия «не стоит совсем».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

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