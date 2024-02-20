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Социальная помощь украинцам в Польше: что изменится

07:57, 20 февраля 2024
Сенат Польши продлил помощь украинским беженцам до июня 2024 года.
Социальная помощь украинцам в Польше: что изменится
Источник фото: ZN.UA
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Сенат Польши принял решение о продлении действия спецзакона о помощи украинцам без изменений до 30 июня 2024 года. Это решение имеет большое значение для украинских беженцев, которые пользуются определенными льготами на территории Польши.

Согласно информации uapl.info, ряд программ поддержки для беглецов от войны будут продлены на еще 4 месяца. Среди этих программ указаны социальные и семейные выплаты, которые будут предоставляться украинским гражданам, имеющим право на PESEL UKR, до 30 июня 2024 года.

Среди программ, которые продолжают свое действие, можно отметить:

- выплаты в рамках программы Rodzina 800+, которая предусматривает получение 800 злотых на ребенка ежемесячно до достижения им 18-летнего возраста;

- программу "Семейный опекунский капитал" (Rodzinny kapitał opiekuńczy), предусматривающую получение 12 000 злотых на ребенка в рамках оказания помощи для детей в возрасте от 12 до 35 месяцев;

- программу Dobry Start, известную также как 300+, которая предусматривает одноразовую ежегодную помощь на школьные принадлежности;

- другие социальные и семейные выплаты, включая семейную помощь, пособие по беременности и родам, опекунскую помощь, родительскую помощь и тому подобное.

Кроме этого, украинцы со статусом временной защиты в Польше также смогут воспользоваться рядом других льгот и программ поддержки, в частности доступом к медицинским услугам и системе здравоохранения, возможностью открывать и вести бизнес, а также специальными правилами продления срока легального пребывания и другими льготами.

Это решение важно для тысяч украинцев, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за военного конфликта и нашли убежище в Польше.

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