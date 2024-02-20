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Соціальна допомога українцям в Польщі: що зміниться

07:57, 20 лютого 2024
Сенат Польщі продовжив допомогу українським біженцям до червня 2024 року.
Соціальна допомога українцям в Польщі: що зміниться
Джерело фото: ZN.UA
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Сенат Польщі ухвалив рішення про продовження дії спецзакону щодо допомоги українцям без змін до 30 червня 2024 року. Це рішення має велике значення для українських біженців, які користуються певними пільгами на території Польщі.

Згідно з інформацією uapl.info, ряд програм підтримки для втікачів від війни будуть продовжені на ще 4 місяці. Серед цих програм зазначені соціальні та сімейні виплати, які будуть надаватися українським громадянам, що мають право на PESEL UKR, до 30 червня 2024 року.

Серед програм, які продовжують свою дію, можна відзначити:

  • виплати в рамках програми Rodzina 800+, яка передбачає отримання 800 злотих на дитину щомісяця до досягнення нею 18-річного віку;
  • програму "Сімейний опікунський капітал" (Rodzinny kapitał opiekuńczy), що передбачає отримання 12 000 злотих на дитину в рамках надання допомоги для дітей віком від 12 до 35 місяців;
  • програму Dobry Start, відому також як 300+, яка передбачає одноразову щорічну допомогу на шкільне приладдя;
  • інші соціальні та сімейні виплати, включаючи сімейну допомогу, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, опікунську допомогу, батьківську допомогу тощо.

Крім цього, українці зі статусом тимчасового захисту в Польщі також матимуть можливість скористатися рядом інших пільг та програм підтримки, зокрема доступом до медичних послуг та системи охорони здоров'я, можливістю відкривати та вести бізнес, а також спеціальними правилами продовження терміну легального перебування та іншими пільгами.

Це рішення важливе для тисяч українців, які змушені були залишити свою країну через воєнний конфлікт і знайшли притулок в Польщі.

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