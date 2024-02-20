В Житомирі шахраї під виглядом благодійної допомоги хворим дітям ошукали громадян на понад 12 млн гривень

Поліція розкрила шахрайську організацію, яка використовувала благодійну ініціативу для власної вигоди.

Джерело фото: Національна поліція України

Злочинну організацію, яка використовувала благодійну ініціативу як прикриття для своїх шахрайських схем, ліквідували поліцейські в Житомирі. Виявлено, що аферисти відкрили три шахрайські кол-центри, де понад 40 операторів застосовували різні легенди для ошукування громадян. Про це повідомила Національна поліція України.

Кожен з цих кол-центрів мав свою вигадану історію, за якою аферисти намагалися залучити довіру потенційних благодійників. Одні оператори виглядали як волонтери, які збирали кошти для хворих дітей з інвалідністю, тоді як інші стверджували, що кошти підуть на допомогу дитячим будинкам та малозабезпеченим сім'ям. Здебільшого, шахраї використовували реальні історії та фотографії хворих дітей та малозабезпечених осіб, щоб здобути довіру.

Один із прикладів цієї шахрайської діяльності - історія матері, яка мала двоє дітей з інвалідністю. Аферисти змогли витягти понад 400 тисяч гривень на реабілітацію дітей, але передали лише 20 тисяч родині, а решту присвоїли собі.

Правоохоронці заявляють, що цій організації вдалося видурити понад 12 мільйонів гривень з благодійних внесків, і розслідування триває з метою затримання всіх зловмисників і повернення викрадених коштів їх законним власникам.

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