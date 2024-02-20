В Житомире мошенники под видом благотворительной помощи больным детям обманули граждан на более 12 млн гривен

Полиция раскрыла мошенническую организацию, которая использовала благотворительную инициативу для собственной выгоды.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Преступную организацию, которая использовала благотворительную инициативу как прикрытие для своих мошеннических схем, ликвидировали полицейские в Житомире. Выявлено, что аферисты открыли три мошеннических колл-центра, где более 40 операторов применяли различные легенды для обмана граждан. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Каждый из этих колл-центров имел свою вымышленную историю, по которой аферисты пытались привлечь доверие потенциальных благотворителей. Одни операторы выглядели как волонтеры, которые собирали средства для больных детей с инвалидностью, тогда как другие утверждали, что средства пойдут на помощь детским домам и малообеспеченным семьям. В основном, мошенники использовали реальные истории и фотографии больных детей и малообеспеченных лиц, чтобы получить доверие.

Один из примеров этой мошеннической деятельности - история матери, которая имела двое детей с инвалидностью. Аферисты смогли извлечь более 400 тысяч гривен на реабилитацию детей, но передали только 20 тысяч семье, а остальные присвоили себе.

Правоохранители заявляют, что этой организации удалось выманить более 12 миллионов гривен из благотворительных взносов, и расследование продолжается с целью задержания всех злоумышленников и возвращения похищенных средств их законным владельцам.

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