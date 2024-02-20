Жоден мобілізований не потрапить на фронт без підготовки та спорядження — Олександр Павлюк

Олександр Павлюк зазначив, що Міноборони працює над питанням підготовки та спорядження.

Фото: ukrinform.com

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк заявив, що жоден мобілізований громадянин не потрапить у зону бойових дій без відповідної підготовки та екіпіровки. Про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, Міноборони працює над цим питанням.

«Я думаю, ні один мобілізований не піде в зону бойових дій не екіпірований, не підготовлений, не забезпечений. До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо заради підготовки особового складу», — сказав він.

Також командувач додав, що людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід та практику, щоб бути готовою до дій.

Павлюк підкреслив, що наразі питання екіпірування і зброї «не стоїть зовсім».

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

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