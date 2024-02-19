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В Виннице судили мужчину, сын которого бросил снежок в лобовое стекло автобуса

23:59, 19 февраля 2024
Мужчина получил админпредупреждение.
В Виннице судили мужчину, сын которого бросил снежок в лобовое стекло автобуса
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Отец получил административное предупреждение от суда за то, что его сын бросил снежок в стекло автобуса в Виннице. Мужчина обжаловал решение, но приговор оставили без изменений. Об этом сообщают в Винницком апелляционном суде.

В суде заявили, что воспитанию ребенка отец уделяет недостаточно внимания и не способен контролировать его поведение вне школы и кружков. Свидетельство тому – четырнадцатилетний сын бросил снежок в лобовое стекло муниципального автобуса.

На судебном заседании мужчина объяснил, что опасность таких детских забав осознает. Воспитательную беседу с парнем провел, но просил учесть, что предвидеть все действия сына не может.

Поэтому в своей апелляционной жалобе просил суд постановление городского суда отменить, а производство по делу закрыть из-за отсутствия состава админправонарушения.

Однако ВАС пришел к выводу, что действия мужчины правильно квалифицированы по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях и избран соразмерный правонарушению вид административного взыскания – предупреждение.

«Небрежное обращение ребенка с чужими вещами, неуважение к правам и свободам других людей, нарушение моральных норм и правил в общественных местах подтверждает, что обязанности по воспитанию сына правонарушитель выполняет некачественно и не в полном объеме», – говорится в постановлении ВАС.

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