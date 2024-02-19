Глава Мінцифри Федоров про електронні повістки: в «Дії» не планується

Віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що у «Дії» не буде сервісів, які пов’язані з мобілізацією.

Як відомо, у законопроекті щодо мобілізації, який депутати вже ухвалили у першому читанні, пропонуються надсилати повістки про виклик до ТЦК через електронний кабінет. Чи будуть використовувати додаток "Дія" для електронних повісток, розповів віце-прем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю проекту Суспільного "Ремовська Інтерв’ю".

Він запевнив що в "Дії" не планується відправляти повістки. За його словами, "там не буде сервісів, які пов’язані з мобілізацією, у якому б форматі Рада не ухвалила законопроект".

Також він нагадав, що військкомати мають реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". На питання, якої цифровізації мобілізації очікувати, Федоров відповів так: "Багато залежить від закону про мобілізацію. Які норми в ньому залишаться? Чи буде верифікація даних 60 днів? Чи залишаться електронні засоби й так далі. Від цього буде залежати, як саме буде відбуватися верифікація даних військовозобов’язаних, та як верифіковувати інформацію, яку вже містить реєстр.

"Філософія цифрової держави, яку ми будуємо, пов’язана з тим, щоб сервіси будувалися навколо споживацької поведінки користувача. Дія — це про цивільні послуги. Якщо говоримо про військового або військовозобов’язаного, це взагалі інша споживацька культура. Це про ситуаційну обізнаність, про рапорти, про певні документи. По суті, в Дії довелося б робити окремий профіль для військовослужбовців, а воєнний проєкт завжди буде під високим навантаженням, атаками. Там інші процедури доступу до інформації, забезпечення її безпеки. Логічніше це виокремити в окрему інфраструктуру", - сказав глава Мінцифри.

Раніше у Міноборони пояснили, як працюватиме електронний кабінет.

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