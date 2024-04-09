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Использование собственной посуды в заведениях общественного питания: что надо знать

22:18, 9 апреля 2024
Оператор рынка несет ответственность за соблюдение гигиенических требований, в том числе за надлежащее качество и чистоту посуды, в которой отпускаются напитки.
Использование собственной посуды в заведениях общественного питания: что надо знать
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В Украине и мире сохранение окружающей среды, в частности уменьшение использования изделий из пластика, является насущной проблемой сегодняшнего дня. С этой целью отдельные кофейни предлагают потребителям покупать кофе, чай и т.п. на вынос в собственную посуду, отказавшись от одноразового, поощряя покупателей разнообразными скидками и бонусами. Не противоречит ли это действующему законодательству?

Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что операторы рынка обязаны обеспечивать соблюдение гигиенических требований к пищевым продуктам на всех стадиях их производства и обращения, что регламентировано статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В то же время в соответствии с пунктом 7.4 Правил розничной торговли продовольственными товарами, утвержденными приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 11 июля 2003 года № 185, продажи безалкогольных и слабоалкогольных напитков осуществляются на вынос, на разлив в посуду потребителей, а также для потребления на месте.

Продажа напитков на разлив разрешается только в чистую посуду.

«Итак, оператор рынка несет ответственность за соблюдение гигиенических требований, в том числе за должное качество и чистоту посуды, в которой отпускаются напитки. И если чистота собственной посуды потребителя вызывает сомнения у оператора рынка – он вправе отказать в отпуске напитков в эту тару», - отмечает Госпродпотребслужба.

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