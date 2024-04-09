Обрано голову Авдіївського міського суду Донецької області

Головою суду було обрано Сергія Проніна.

У Авдіївському міському суді Донецької області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Зазначається, що відповідно до рішення зборів суддів Авдіївського міського суду Донецької області №1 від 1 квітня 2024 року, Проніна Сергія Георгійовича обрано головою Авдіївського міського суду Донецької області строком до 31 березня 2025 року.

Відповідно до частини 3 статті 20 Закону України про "Про судоустрій і статус суддів" голова місцевого суду обирається на посаду строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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