В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

В результате пожара в столице пострадал один человек.

Во вторник, 9 апреля, в Деснянском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже девятиэтажного жилого дома на проспекте Лесном.

В результате пожара пострадала жительница 2008 года рождения, которая была госпитализирована в городскую детскую больницу с признаками отравления продуктами горения.

По словам спасателей, причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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