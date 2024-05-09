ЕС продолжит временную защиту для украинцев, — Ольга Стефанишина

Украина и Евросоюз договорились продлить временную защиту для украинцев.

Фото: ukrinform.com

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и ЕС договорились о продлении статуса временной защиты для украинцев, поскольку «безопасные условия не позволяют принять какое-либо другое решение», передает «Укринформ».

Она отметила, что регулярно обсуждает вопросы статуса украинцев в Евросоюзе с комиссаром ЕС по миграции и внутренним делам Илвой Йоганссон.

«Мы неоднократно обсуждали с ней вопросы возвращения украинцев, продолжение решения о временной защите. Я разговаривала с ней. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять какое-либо другое решение», - рассказала Стефанишина.

Также она добавила, что согласно договоренности Киева и Брюсселя статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

«Но сейчас условий для такого решения нет», - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Ранее в МИД Украины сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

При этом, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

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