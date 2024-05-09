Зеленский назначил Алексея Прокопенко начальником управления СБУ в Хмельницкой области

Алексей Прокопенко стал новым главой управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

В четверг, 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Прокопенко начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области. Соответствующий указ №318/2024 обнародован на сайте Главы государства.

«Назначить ПРОКОПЕНКО Алексея Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области», - говорится в тексте указа.

До этого Алексей Прокопенко был временно исполняющим обязанности начальника Управления СБУ Хмельнитчины.

Напомним, 25 мая 2023 года Зеленский уволил с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. Он возглавил СБУ региона с 28 октября 2020 года.

Ранее Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны.

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