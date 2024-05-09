Зеленський призначив Олексія Прокопенка начальником управління СБУ у Хмельницькій області

Олексій Прокопенко став новим главою управління Служби безпеки України у Хмельницькій області.

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У четвер, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Прокопенка начальником управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Відповідний указ №318/2024 оприлюднено на сайті Глави держави.

«Призначити ПРОКОПЕНКА Олексія Івановича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», - сказано у тексті указу.

До цього Олексій Прокопенко був тимчасово виконуючим обов’язки начальника Управління СБУ Хмельниччини.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року Зеленський звільнив з посади начальника Управління СБУ в Хмельницькій області Тараса Цюцюру. Він очолив СБУ регіону з 28 жовтня 2020 року.

Раніше Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.

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