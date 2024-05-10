Организатор «пьяных вечеринок» в Киеве Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога

Подозреваемый внес 272 500 гривен залога и вышел из-под стражи.

Источник фото: t.me/andrii_nebytov

Организатор «пьяных вечеринок» Андрей Ярина вышел из-под стражи после внесения залога в 272 500 гривен. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре по запросу «Общественного».

Отмечается, что прокурор настаивал на продлении обвиняемому меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры частично.

«Решением суда ему продлили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи», — отметили в прокуратуре.

В то же время, обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, в котором он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение заграничный паспорт.

Что этому предшествовало:

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и двух участников «блогерских вечеринок», где издевались над девушками.

В Киевской областной прокуратуре сообщили, что расследованием установлено, что обвиняемые приглашали девушек в арендованную в столице квартиру, где совместно распивали алкогольные напитки, доводя последних до беспомощного состояния.

С их участием они делали фото и видеоизображения, в том числе интимного характера. Снятый контент выкладывали в телеграм-каналы и социальные сети, оставляя унизительные сообщения и комментарии.

Организатору вечеринок инкриминировано совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней, а также изготовление, хранение и распространение изображений интимного характера и хулиганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст.296 УК Украины).

Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений интимного характера в сговоре с организатором и хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом, в отношении одного из потерпевших (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Также модель из Киева рассказала, как получила приглашение на «вечеринку».

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