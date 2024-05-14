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Київський апеляційний суд залишив під вартою без права на заставу чоловіка, який у Броварах напав на поліцейських

20:34, 14 травня 2024
Київський апеляційний суд застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави відносно мешканця Броварів, підозрюваного у хуліганстві, погрозі вбивством та нанесенні тілесних ушкоджень поліцейському
Київський апеляційний суд залишив під вартою без права на заставу чоловіка, який у Броварах напав на поліцейських
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У вівторок, 14 травня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 10 травня 2024 року, якою частково задоволено клопотання начальника відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та застосовано до підозрюваного Ж. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08 липня 2024 року включно із визначенням застави у розмірі  242 240 гривень з покладенням на підозрюваного Ж., у разі внесення застави, обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу прокурора задоволено, ухвалу Броварського міськрайонного суду Київської області від 10 травня 2024 року скасовано та постановлено нову, якою клопотання начальника відділу Броварського районного управління поліції ГУ НП в Київській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Ж. задоволено.

Застосовано до підозрюваного Ж. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 08 липня 2024 року включно без визначення розміру застави.

Нагадаємо, громадянин Ж. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 345, ч. 2 ст. 345  Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що у Броварах на Київщині чоловік дістав зброю та кидався на поліцейських.

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