НАБУ устранило Гизо Углаву от руководства

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что от руководства НАБУ отстранен первый заместитель Гизо Углава.

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения служебных обязанностей и руководства. Об этом сообщает НАБУ.

Такое решение было принято, чтобы обеспечить объективное расследование вероятной утечки данных.

«Для обеспечения объективного досудебного расследования, начатого по факту вероятной утечки информации, приказом Директора НАБУ по соответствующему заявлению о возможном конфликте интересов отстранен Первый заместитель Директора НАБУ от выполнения должностных обязанностей и руководства, закрепленными во внутренних документах направлениями и подразделениями. О ходе и результатах досудебного расследования будем информировать общественность.

Отмечаем, что руководство и коллектив Бюро максимально заинтересованы в проведении полного, всестороннего и беспристрастного расследования по этому факту», — говорится в сообщении.

Ранее в НАБУ отметили, что имеют достаточно ресурса для осуществления расследования относительно возможной утечки информации.

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