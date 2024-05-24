Практика судов
  1. В мире

Умерший от лейкемии подросток стал первым святым тысячелетия

16:55, 24 мая 2024
Папа Римский Франциск постановил, что Карла Акутиса причислят к лику святых за два случая исцеления.
Умерший от лейкемии подросток стал первым святым тысячелетия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Родившийся в Лондоне Карло Акутис, умерший в 2006 году от лейкемии, когда ему было всего 15, станет первым святым этого тысячелетия. Об этом сообщают The Guardian и The New York Times.

Парня отнесут к лику святых за два случая исцеления, а также распространение католической веры в интернете.

Карло Акутис был компьютерным вундеркиндом, который помогал распространять римско-католическое учение в интернете до того, как умер в 2006 году.

Папа Римский Франциск постановил, что с Акутисом были связаны два известных посмертных чуда, что дает право канонизировать подростка.

Как известно, Акутис родился в Лондоне в 1991 году, впоследствии вместе со своими родителями-итальянцами переехал в Милан.

Мать подростка рассказала газете Corriere della Sera, что с трех лет ее сын просил посещать церкви, мимо которых они проходили в Милане, и жертвовал свои карманные деньги бедным людям в городе. Парень также поддерживал одноклассников, родители которых переживали развод, защищал сверстников-инвалидов, когда над ними издевались, и отдавал еду и спальные мешки бездомным в Милане.

Еще в начальной школе Акутис научился кодировать и использовал свои навыки для создания веб-сайтов для католических организаций, а также веб-сайтов, документирующих чудеса по всему миру.

Как известно, в католицизме люди могут молиться умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, чтобы попросить их поговорить с Богом от их имени, например, чтобы человек поправился от болезни или травмы.

Первым чудом, которое приписывают Акутису, стало исцеление семилетнего мальчика из Бразилии, выздоровевшего от редкого расстройства поджелудочной железы после контакта с одной из футболок Акутиса. Священник также молился Акутису о ребенке.

Вторым случаем является удивительное выздоровление женщины из Коста-Рики после аварии на велосипеде во Флоренции в 2022 году.

Сообщается, что 21-летней Валерии Вальверде сделали срочную краниотомию, чтобы снизить давление на мозг, и ее семье сообщили, что она находится в критическом состоянии.

Через шесть дней ее мать пошла молиться о выздоровлении дочери к могиле Акутиса в умбрийском городе Ассизи.

Церковь сообщила, что в тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, двигаться и говорить. Ее выписали из реанимации через 10 дней, и, согласно сообщениям, сканирование показало, что ушиб ее мозга исчез.

Папа Римский заявил, что созовет кардиналов для рассмотрения вопроса о причислении Карло к лику святых. Пока что Ватикан не объявил дату официальной церемонии канонизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новые программы экзаменов для судей, до сих пор не прошедших процедуру квалификационного оценивания

Также новые программы экзаменов необходимо учитывать судьям, ранее привлеченным к дисциплинарной ответственности.

Списки на бронирование, поступившие в Генштаб до 10 мая, согласует Генштаб ВСУ

Кабмин урегулировал вопрос передачи полномочий по согласованию списков забронированных от Генштаба в Минобороны.

Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам-экспертам, анализирующим нормативные акты в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента

Экспертов-аналитиков в Кабмине, парламенте и ОП выделили отдельно, и определили для них порядок предоставления документов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді