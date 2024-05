Умерший от лейкемии подросток стал первым святым тысячелетия

Папа Римский Франциск постановил, что Карла Акутиса причислят к лику святых за два случая исцеления.

Родившийся в Лондоне Карло Акутис, умерший в 2006 году от лейкемии, когда ему было всего 15, станет первым святым этого тысячелетия. Об этом сообщают The Guardian и The New York Times.

Парня отнесут к лику святых за два случая исцеления, а также распространение католической веры в интернете.

Карло Акутис был компьютерным вундеркиндом, который помогал распространять римско-католическое учение в интернете до того, как умер в 2006 году.

Папа Римский Франциск постановил, что с Акутисом были связаны два известных посмертных чуда, что дает право канонизировать подростка.

Как известно, Акутис родился в Лондоне в 1991 году, впоследствии вместе со своими родителями-итальянцами переехал в Милан.

Мать подростка рассказала газете Corriere della Sera, что с трех лет ее сын просил посещать церкви, мимо которых они проходили в Милане, и жертвовал свои карманные деньги бедным людям в городе. Парень также поддерживал одноклассников, родители которых переживали развод, защищал сверстников-инвалидов, когда над ними издевались, и отдавал еду и спальные мешки бездомным в Милане.

Еще в начальной школе Акутис научился кодировать и использовал свои навыки для создания веб-сайтов для католических организаций, а также веб-сайтов, документирующих чудеса по всему миру.

Как известно, в католицизме люди могут молиться умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, чтобы попросить их поговорить с Богом от их имени, например, чтобы человек поправился от болезни или травмы.

Первым чудом, которое приписывают Акутису, стало исцеление семилетнего мальчика из Бразилии, выздоровевшего от редкого расстройства поджелудочной железы после контакта с одной из футболок Акутиса. Священник также молился Акутису о ребенке.

Вторым случаем является удивительное выздоровление женщины из Коста-Рики после аварии на велосипеде во Флоренции в 2022 году.

Сообщается, что 21-летней Валерии Вальверде сделали срочную краниотомию, чтобы снизить давление на мозг, и ее семье сообщили, что она находится в критическом состоянии.

Через шесть дней ее мать пошла молиться о выздоровлении дочери к могиле Акутиса в умбрийском городе Ассизи.

Церковь сообщила, что в тот же день Вальверде начала дышать без аппарата искусственной вентиляции легких, двигаться и говорить. Ее выписали из реанимации через 10 дней, и, согласно сообщениям, сканирование показало, что ушиб ее мозга исчез.

Папа Римский заявил, что созовет кардиналов для рассмотрения вопроса о причислении Карло к лику святых. Пока что Ватикан не объявил дату официальной церемонии канонизации.

