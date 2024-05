Підліток, який помер від лейкемії, став першим святим тисячоліття

Папа Римський Франциск постановив, що Карла Акутіса зарахують до лику святих за два випадки зцілення.

Народжений у Лондоні Карло Акутіс, який помер у 2006 році від лейкемії, коли йому було лише 15, стане першим святим цього тисячоліття. Про це повідомляють The Guardian та The New York Times.

Хлопця зарахують до лику святих за два випадки зцілення, а також поширення католицької віри в інтернеті.

Карло Акутіс був комп’ютерним вундеркіндом, який допомагав поширювати римо-католицьке вчення в інтернеті до того, як помер у 2006 році.

Папа Римський Франциск постановив, що з Акутісом було пов’язано два відомих посмертних дива, що дає право канонізувати підлітка.

Як відомо, Акутіс народився в Лондоні в 1991 році, згодом разом зі своїми батьками-італійцями переїхав до Мілана.

Матір підлітка розповіла газеті Corriere della Sera, що з трьох років її син просив відвідувати церкви, повз які вони проходили в Мілані, і жертвував свої кишенькові гроші бідним людям у місті. Хлопець також підтримував однокласників, батьки яких переживали розлучення, захищав однолітків-інвалідів, коли над ними знущалися, і віддавав їжу та спальні мішки безхатькам у Мілані.

Ще у початковій школі Акутіс навчився кодувати і використовував свої навички для створення веб-сайтів для католицьких організацій, а також веб-сайтів, які документували чудеса по всьому світу.

Як відомо, у католицизмі люди можуть молитися померлим людям, які, на їхню думку, перебувають на небесах, щоб попросити їх поговорити з Богом від їхнього імені, наприклад, щоб людина одужала від хвороби чи травми.

Першим дивом, яке приписують Акутісу, стало зцілення семирічного хлопчика з Бразилії, який одужав від рідкісного розладу підшлункової залози після контакту з однією з футболок Акутіса. Священик також молився Акутісу за дитину.

Другим випадком є дивовижне одужання жінки з Коста-Ріки після аварії на велосипеді у Флоренції у 2022 році.

Повідомляється, що 21-річній Валерії Вальверде зробили термінову краніотомію, щоб зменшити тиск на мозок, і її родині повідомили, що вона перебуває в критичному стані.

Через шість днів її мати пішла молитися за одужання доньки до могили Акутіса в умбрійському місті Ассізі.

Церква повідомила, що в той же день Вальверде почала дихати без апарату штучної вентиляції легенів, рухатись та говорити. Її виписали з реанімації через 10 днів, і, згідно з повідомленнями, сканування показало, що забій її мозку зник.

Папа Римський заявив, що скличе кардиналів для розгляду питання про зарахування Карло до лику святих. Поки що Ватикан не оголосив дату офіційної церемонії канонізації.

