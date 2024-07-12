Киянин за 9 тисяч гривень вчинив диверсію на залізничній станції у Святошинському районі

Киянину повідомили про підозру в підпалі релейної шафи біля залізничної станції.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який підпалив релейну шафу біля залізничної станції у Святошинському районі. За даними слідства, підозрюваний отримав замовлення на цей злочин через анонімний Телеграм-канал за грошову винагороду.

Згідно з інформацією слідства, чоловік відкрив двері релейної шафи за допомогою напилка. Потім, використовуючи розпалювач для багаття та сірники, він підпалив сигнальну шафу. За свою роботу підозрюваний отримав 9 000 гривень.

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури 26-річному чоловіку повідомлено про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України).

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