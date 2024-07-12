Киевлянин за 9 тысяч гривен совершил диверсию на железнодорожной станции в Святошинском районе

Киевлянину сообщили о подозрении в поджоге релейного шкафа возле железнодорожной станции.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который поджег релейный шкаф возле железнодорожной станции в Святошинском районе. По данным следствия, подозреваемый получил заказ на это преступление через анонимный Телеграм-канал за денежное вознаграждение.

Согласно информации следствия, мужчина открыл дверь релейного шкафа с помощью напильника. Затем, используя разжигатель для костра и спички, он поджег сигнальный шкаф. За свою работу подозреваемый получил 9 000 гривен.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 26-летнему мужчине сообщено о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 УК Украины).

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