Эмине Джапарова написала заявление об отставке с должности постпреда Украины в Вене

Заявление на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Эмине Джапарова обнародовала на своем аккаунте.

Источник фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова написала заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

На своей странице Джапарова опубликовала написанное собственноручно заявление на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«Я имею, как и большинство из вас, профессиональную и частную жизнь. Последнее я никогда не делала достоянием общественности.

События, которые развернулись вокруг меня и моей семьи, к сожалению, являются манипулятивными и несправедливыми. Поэтому сейчас мои усилия направлены на обеспечение себя и своих детей.

Я также приняла решение не оставаться в системе МИД и инициировать свою отставку. Соответствующее заявление я направила на имя министра Д. Кулебы», – написала Джапарова.

22 февраля Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №87/2024 назначил Эмине Джапарову постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене.

Источник фото: Emine Dzheppar / Facebook

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.