Еміне Джапарова написала заяву про відставку з посади постпреда України у Відні

Заяву на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Еміне Джапарова оприлюднила на своєму акаунті.

Джерело фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Еміне Джапарова написала заяву на звільнення з Міністерства закордонних справ.

На своїй сторінці Джапарова опублікувала написану власноруч заяву на ім’я міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

«Я маю, як і більшість з вас, професійне та приватне життя. Останнє я ніколи не робила надбанням публічності.

Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, нажаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей.

Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби», – написала Джапарова.

22 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм Указом №87/2024 призначив Еміне Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Джерело фото: Emine Dzheppar / Facebook

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