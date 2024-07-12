Завдав 20 ударів ножем: у Києві судитимуть чоловіка за жорстоке вбивство товариша

Під час застілля та раптового конфлікту зловмисник наніс понад двадцять ножових поранень потерпілому, внаслідок чого він помер.

У Києві перед судом постане чоловік за вбивство товариша, а його спільника обвинувачують у приховуванні злочину. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві нагадали, що у Дарницькому районі міста було виявлено тіло невстановленого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Згодом правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до вчинення злочину.

Виявилось, що під час застілля хазяїн квартири посварився з потерпілим, накинувся на нього з ножем та завдав чисельних поранень, внаслідок яких останній помер. Надалі фігурант попросив знайомого допомогти приховати сліди злочину та вони разом витягнули тіло чоловіка на вулицю й залишили біля сміттєвих баків. Судово-медичний експерт під час огляду потерпілого нарахував понад 20 ножових поранень.

50-річному зловмиснику за скоєння вбивства слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Його 46-річному спільнику, який допомагав приховати злочин, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України. Санкція найтяжчої статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

У поліції додали, що наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано суду для розгляду.

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