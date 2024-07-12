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Єдиний тариф на розподіл електроенергії в Україні може вдарити по економіці

11:41, 12 липня 2024
Запровадження єдиного тарифу на розподіл електроенергії в Україні може обійтися промисловості у 26 млрд гривень.
Єдиний тариф на розподіл електроенергії в Україні може вдарити по економіці
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Запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електроенергії замість чинної градації за класами напруги може мати вкрай негативні наслідки для економіки. За інформацією Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.

Віце-президент з питань енергетики ICC Ukraine Олександр Трохимець заявив, що Національна комісія з держрегулювання у секторі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглядає можливість запровадження уніфікованого тарифу на розподіл електроенергії. Зараз існує розподіл на тарифи для споживачів з першим класом напруги (велика промисловість) та другим класом напруги (інші споживачі).

Трохимець пояснив, що таке розділення обґрунтоване, адже для постачання електроенергії великим підприємствам використовується значно менше інфраструктури, що зменшує втрати енергоресурсів. Тариф для другого класу дозволяє покрити витрати на доставку електроенергії населенню та малому бізнесу.

Запровадження єдиного тарифу для обох груп споживачів може призвести до п’ятикратного збільшення тарифу для промисловості, що може змусити підприємства зупиняти виробництво через зростання витрат на більш ніж 26 млрд гривень.

«Регулятор хотів як краще, але вийде як завжди. У спробі допомогти малому бізнесу завдадуть удару по великій промисловості, яка формує держбюджет. Це матиме вкрай негативний вплив на економіку країни, що воює. Сподіваюся, що НКРЕКП не прийме такого рішення, яке суперечить європейським правилам, які Україна активно інтегрує у свою енергетику», — наголосив Трохимець.

Раніше експерти зазначали, що приведення тарифів на розподіл електроенергії для першого та другого класу до єдиного рівня може призвести до збитків українського бізнесу в розмірі 5-6 млрд гривень.

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