Низка демократів закликали Байдена вийти з президентської гонки після того, як він назвав Зеленського путіним

Високопоставлені представники демократичної партії закликали Джо Байдена звільнити місце для «молодшого наступника».

Фото: gettyimages.com

Відразу кілька високопосадовців закликали Джо Байдена вийти з президентських перегонів після того, як він на саміті НАТО назвав Камалу Харріс «віце-президентом Трампом», а Президента України Володимира Зеленського путіним, передає The Telegraph.

Джим Хаймс, головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників, закликав Байдена звільнити місце для «молодшого наступника» одразу через кілька хвилин після того, як він закінчив свою промову.

За його словами, президент США має захистити свою «спадщину» і не є «найсильнішим кандидатом» на перемогу над Дональдом Трампом на виборах у листопаді. Також він закликав Байдена поставити інтереси США «на перше місце».

За ним був Скотт Пітерс, конгресмен з Каліфорнії, який сказав: «Ставки високі, і ми на шляху до програшу».

У свою чергу Ерік Соренсен з Іллінойсу закликав 81-річного президента відмовитися від висування своєї кандидатури від демократичної партії на користь «лідера, який протистоятиме нинішнім загрозам демократії».

Девід Аксельрод, колишній старший радник Барака Обами та частий критик пана Байдена, заявив у коментарі CNN: «Якщо це так, то вони насправді не говорять йому правду про те, де знаходиться ця гонка... це несправедливо по відношенню до нього, якщо вони не кажуть йому правди».

Раніше голлівудський актор Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з президентських перегонів.

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