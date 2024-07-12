Ряд демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки после того, как он назвал Зеленского путиным

Высокопоставленные представители демократической партии призвали Джо Байдена освободить место для «более молодого преемника».

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Сразу несколько высокопоставленных демократов призвали Джо Байдена выйти из президентской гонки после того, как он на саммите НАТО назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом», а Президента Украины Владимира Зеленского путиным, передает The Telegraph.

Джим Хаймс, главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, призвал Байдена освободить место для «более молодого преемника» всего через несколько минут после того, как он закончил свою речь.

По его словам, президент США должен защитить свое «наследие» и не является «самым сильным кандидатом» на победу над Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Также он призвал Байдена поставить интересы США «на первое место».

За ним последовал Скотт Питерс, конгрессмен из Калифорнии, который сказал: «Ставки высоки, и мы на пути к проигрышу».

В свою очередь, Эрик Соренсен из Иллинойса призвал 81-летнего президента отказаться от выдвижения своей кандидатуры от демократической партии в пользу «лидера, который будет противостоять нынешним угрозам демократии».

Дэвид Аксельрод, бывший старший советник Барака Обамы и частый критик г-на Байдена, заявил в комментарии CNN: «Если это так, то они на самом деле не говорят ему правду о том, где находится эта гонка... это несправедливо по отношению к нему, если они не говорят ему правду».

Ранее голливудский актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки.

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