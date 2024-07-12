Джо Байден снова запутался: назвал вице-президентку США Камалу Гаррис «Трампом»

Байден спутал фамилию вице-президента Гаррис, назвав ее Трампом.

Президент США Джо Байден, закрывая саммит НАТО, второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорит. Ранее он назвал Зеленского путиным, а позже назвал вице-президент Камалу Гаррис «Трампом».

У американского лидера на финальной пресс-конференции саммита спросили, снимается ли он с выборов в президенты США. Отвечая на вопрос о продолжении своего участия в президентской гонке, и о том, может ли он уступить место Гаррис, лидер США перепутал ее фамилию: «Я бы не выбрал вице-президентку Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию, чтобы быть президентом».

Не заметив своей ошибки, Байден продолжил доказывать, что Гаррис готова к работе.

В то же время президент США исключил то, что может сняться с гонки.

«Я считаю, что я наиболее квалифицированный», - сказал Байден.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.