Джо Байден знову заплутався: назвав віцепрезидентку США Камалу Гарріс «Трампом»

Байден сплутав прізвище віцепрезидентки Гарріс, назвавши її Трампом.

Президент США Джо Байден, закриваючи саміт НАТО, вдруге за вечір публічно переплутав прізвище людини, про яку говорить. Раніше він назвав Зеленського путіним, а згодом назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс «Трампом».

У американського лідера на фінальній пресконференції саміту запитали, чи знімається він з виборів у президенти США. Відповідаючи на запитання щодо продовження своєї участі у президентських перегонах, та про те, чи може він поступитися місцем Гарріс, лідер США переплутав її прізвище: «Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоби бути президентом».

Не помітивши своєї помилки, Байден продовжив доводити, що Гарріс готова до роботи.

Водночас президент США виключив те, що може знятися з перегонів.

«Я вважаю, що я найбільш кваліфікований», – сказав Байден.

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