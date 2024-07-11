Голливудский актер Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с президентской гонки

Джордж Клуни подчеркнул, что Джо Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он не может победить в битве со временем.

Знаменитый голливудский актер и один из организаторов сбора средств для демократической партии Джордж Клуни призвал действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом он написал в колонке для New York Times.

В публикации актер подчеркнул, что Джо Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он не может победить в битве со временем.

«Единственная битва, которую он не может выиграть — это борьба со временем. Ни один из нас не может. Ужасно это говорить, но Джо Байден, с которым я виделся три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом из 2010 года. Он даже не был Джо Байденом из 2020 года. Это был тот же человек, которого мы все видели на дебатах», — написал Клуни.

Он отметил, что лидеры демократической партии должны прекратить говорить, что «51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели».

По словам актера, «все дело в возрасте» и ни в чем больше. Он уверен, что если демократическая партия пойдет на выборы с Джо Байденом, то не сможет их выиграть.

Ранее сообщалось, что Джо Байден может выйти из президентской гонки, если к этому решению его подтолкнет его семья.

По данным CNN, большинство наблюдателей за дебатами говорят, что Трамп победил в дебатах над Байденом.

Как известно, семья Джо Байдена поощрила его не выходить из президентской гонки.

Добавим, главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс считает, что «гонки коренным образом изменились в четверг вечером». По его словам, через несколько дней станет ясно, будет ли участвовать в выборах действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Напомним, президент Джо Байден пытается предотвратить новые внутрипартийные призывы выйти из избирательной гонки.

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