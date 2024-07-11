Голлівудський актор Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з президентських перегонів

Джордж Клуні наголосив, що Джо Байден за свою політичну кар'єру виграв дуже багато битв, проте він не може перемогти у битві з часом.

Знаменитий голлівудський актор та один із організаторів збору коштів для демократичної партії Джордж Клуні закликав чинного президента США Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів. Про це він написав у колонці для New York Times.

У публікації актор наголосив, що Джо Байден за свою політичну кар'єру виграв дуже багато битв, проте він не може перемогти у битві з часом.

«Єдина битва, яку він не може виграти, — це боротьба з часом. Жоден із нас не може. Жахливо це говорити, але Джо Байден, з яким я бачився три тижні тому на збиранні коштів, не був Джо Байденом із 2010 року. Він навіть не був Джо Байденом із 2020 року. Це була та сама людина, яку ми всі бачили на дебатах», — написав Клуні.

Він зазначив, що лідери демократичної партії мають припинити говорити, що «51 мільйон людей не бачили того, що вони насправді бачили».

За словами актора, «вся справа у віці» і ні в чому більше. Він упевнений, що якщо демократична партія піде на вибори із Джо Байденом, то не зможе їх виграти.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден може вийти з президентських перегонів, якщо до цього рішення його підштовхне його сім’я.

За даними CNN, більшість спостерігачів за дебатами кажуть, що Трамп переміг у дебатах над Байденом.

Як відомо, родина Джо Байдена заохотила його не виходити із президентських перегонів.

Додамо, головний донор Демократичної партії та голова Signum Global Advisors Чарльз Майєрс вважає, що «гонки докорінно змінилися в четвер увечері». За його словами, за кілька днів стане зрозуміло, чи буде брати участь у виборах чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Нагадаємо, президент Джо Байден намагається запобігти новим внутрішньопартійним закликам вийти з виборчих перегонів.

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