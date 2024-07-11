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Спекотна погода в Україні: як уникнути теплового удару чи перегрівання

17:45, 11 липня 2024
Важливо пити достатньо води, охолоджувати тіло та уникати фізичних навантажень.
Спекотна погода в Україні: як уникнути теплового удару чи перегрівання
Фото: Вечірній Київ
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В Україні з 11 до 15 липня прогнозують аномальну спеку з рідкими локальними короткочасними дощами в окремих областях. Тому дуже важливо знати, як пережити цей період, не отримати тепловий удар та почувати себе добре. У патрульній поліції дали кілька порад, як уникнути перегрівання у спеку:

- пийте достатньо води або інші напої без цукру та кофеїну, навіть, коли не відчуваєте спраги. Адже в спеку тіло швидко втрачає вологу;

- намагайтеся якомога менше проводити часу на вулиці в найспекотнішу частину дня (з 10 до 16 години). Якщо так сталося — тримайтеся тіні, носіть одяг із натуральних тканин та не забувайте про капелюх;

- охолоджуйте приміщення. Щоби зберегти електроенергію, не використовуйте кондиціонери. Відкривайте на ніч вікна, а вдень — навпаки закривайте. Можна повісити на вікна світловідбивну плівку;

- охолоджуйте тіло. Якомога частіше приймайте прохолодний душ або обтирайтеся прохолодною водою;

- не залишайте дітей, літніх людей або домашніх тварин у зачинених автомобілях. Температура всередині під час спеки подвоюється за кілька хвилин;

- завжди тримайте в авто необхідний запас ліків, якими ви зазвичай користуєтесь та кілька пляшок води. Краще використовуйте пляшки зі скла чи металу, оскільки під час нагрівання пластику у воду потрапляють шкідливі речовини;

- правильно обирайте час для тривалих поїздок — найкраще їх здійснювати або рано-вранці, або ввечері, коли спека спаде;

- уникайте фізичних навантажень в спеку. Обмежте фізичну активність в найбільш спекотні години дня;

- приділяйте увагу знакам теплового стресу. Слідкуйте за своїм самопочуттям та самопочуттям близьких. Якщо знаєте самотніх людей, не забудьте спитати про їхнє здоров’я та допомогти у разі необхідності.

Крім того, ці погодні умови створюють високий ризик пожежі. Тому треба бути обережними, плануючи відпочинок на відкритій місцевості.

Нагадаємо, що в Україну прийшла аномальна спека до +40 градусів. 

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