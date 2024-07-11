Жаркая погода в Украине: как избежать теплового удара или перегрева

Важно пить достаточно воды, охлаждать тело и избегать физических нагрузок.

В Украине с 11 по 15 июля прогнозируют аномальную жару с редкими локальными кратковременными дождями в отдельных областях. Поэтому важно знать, как пережить этот период, не получить тепловой удар и чувствовать себя хорошо. В патрульной полиции дали несколько советов, как избежать перегрева в жару:

- пейте достаточно воды или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не испытываете жажды. Ведь в жару тело быстро теряет влагу;

- старайтесь поменьше проводить времени на улице в самую жаркую часть дня (с 10 до 16 часов). Если так произошло — держитесь в тени, носите одежду из натуральных тканей и не забывайте о шляпе;

- охлаждайте помещение. Чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем ​​– наоборот закрывайте. Можно повесить на окна световозвращающую пленку;

– охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой;

- не оставляйте детей, пожилых или домашних животных в закрытых автомобилях. Температура внутри во время жары удваивается через несколько минут;

- всегда держите в авто необходимый запас лекарств, которым вы обычно пользуетесь и несколько бутылок воды. Лучше используйте бутылки из стекла или металла, так как при нагревании пластика в воду попадают вредные вещества;

- правильно выбирайте время для длительных поездок - лучше их совершать либо ранним утром, либо вечером, когда жара спадет;

- избегайте физических нагрузок в жару. Ограничь физическую активность в наиболее жаркие часы дня;

– уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если вы знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье и помочь в случае необходимости.

Кроме того, эти условия создают высокий риск пожара. Поэтому нужно осторожничать, планируя отдых на открытой местности.

Напомним, что в Украину пришла аномальная жара до +40 градусов.

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