Практика судов
  1. В Украине

Жаркая погода в Украине: как избежать теплового удара или перегрева

17:45, 11 июля 2024
Важно пить достаточно воды, охлаждать тело и избегать физических нагрузок.
Жаркая погода в Украине: как избежать теплового удара или перегрева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 11 по 15 июля прогнозируют аномальную жару с редкими локальными кратковременными дождями в отдельных областях. Поэтому важно знать, как пережить этот период, не получить тепловой удар и чувствовать себя хорошо. В патрульной полиции дали несколько советов, как избежать перегрева в жару:

- пейте достаточно воды или другие напитки без сахара и кофеина, даже если не испытываете жажды. Ведь в жару тело быстро теряет влагу;

- старайтесь поменьше проводить времени на улице в самую жаркую часть дня (с 10 до 16 часов). Если так произошло — держитесь в тени, носите одежду из натуральных тканей и не забывайте о шляпе;

- охлаждайте помещение. Чтобы сохранить электроэнергию, не используйте кондиционеры. Открывайте на ночь окна, а днем ​​– наоборот закрывайте. Можно повесить на окна световозвращающую пленку;

– охлаждайте тело. Как можно чаще принимайте прохладный душ или обтирайтесь прохладной водой;

- не оставляйте детей, пожилых или домашних животных в закрытых автомобилях. Температура внутри во время жары удваивается через несколько минут;

- всегда держите в авто необходимый запас лекарств, которым вы обычно пользуетесь и несколько бутылок воды. Лучше используйте бутылки из стекла или металла, так как при нагревании пластика в воду попадают вредные вещества;

- правильно выбирайте время для длительных поездок - лучше их совершать либо ранним утром, либо вечером, когда жара спадет;

- избегайте физических нагрузок в жару. Ограничь физическую активность в наиболее жаркие часы дня;

– уделяйте внимание знакам теплового стресса. Следите за своим самочувствием и самочувствием близких. Если вы знаете одиноких людей, не забудьте спросить об их здоровье и помочь в случае необходимости.

Кроме того, эти условия создают высокий риск пожара. Поэтому нужно осторожничать, планируя отдых на открытой местности.

Напомним, что в Украину пришла аномальная жара до +40 градусов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов – Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда

Председатель Комитета ВР Галина Третьякова со ссылкой на Гоструда напомнила, что продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов.

Счетная палата рекомендует определить понятие добропорядочности судьи в законе и сократить сроки рассмотрения жалоб на судей

Как отмечает Счетная палата, присутствовавший на заседании глава ВСП Григорий Усик подтвердил наличие выявленных Счетной палатой недостатков и отметил, что аудит будет полезен и для совершенствования работы ВСП, и для государства в целом.

Адвокат ознакомился с материалами уголовного производства, а осужденный нет: Верховный Суд объяснил, будет ли это считаться надлежащим ознакомлением

Верховный Суд объяснил, считается ли надлежащим ознакомлением с материалами производства ознакомление с ними только адвоката и непознакомление с ними самого осужденного.

Верховный Суд: Для получения статуса члена семьи погибшего военнослужащего, умершего в результате полученного во время службы заболевания, необходимо установить связанность заболевания с пребыванием на фронте

Для получения статуса «члена семьи погибшего» военнослужащего скончавшегося в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, необходимым условием является установленная связанность заболевания умершего военнослужащего с пребыванием на фронте или получением заболевания в период прохождения военной службы – Верховный Суд.

Общественным организациям, получающим иностранные гранты, не понравилась публикация приказа Госсекретаря КМУ о том, что их могут забронировать на 100%

Приказ о бронировании общественных организаций, получающих иностранные гранты, существует, но руководители этих ОО утверждают, что не воспользовались этим в полной мере

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва