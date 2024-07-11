Какие существуют виды добровольной уплаты страховых взносов на пенсионное страхование: разъяснение

В Украине существует 4 вида добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Фото: nadrda.gov.ua

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, какие существуют виды добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Есть 4 вида добровольной уплаты средств:

Доплата к минимальному страховому взносу

Если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, можно осуществить доплату к минимальному страховому взносу таким образом, чтобы общая сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального страхового взноса.

Добровольная уплата единого взноса за текущие периоды

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата — для незастрахованных лиц, а для застрахованных — увеличена зарплата для исчисления пенсии.

Добровольная уплата единого взноса за предыдущие периоды

Лица принимают добровольное участие в системе общеобязательного государственного социального страхования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии, но не менее одного года, кроме договоров об единовременной оплате.

Благотворительные пожертвования на выплату пенсий

Любым юридическим или физическим лицом, гражданином, проживающим в Украине или за границей, может быть уплачена определенная сумма средств, которая будет направлена ​​на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру или использована как дополнительный финансовый ресурс Фонда.

В соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и незастрахованные лица старше 16 лет.

Условиями участия являются:

1) наличие информации о таких лицах в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

2) таким лицам не назначена пенсия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.