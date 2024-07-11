Облэнерго из-за жары будут задействовать четыре очереди отключений

С 16:00 до 23:00 – для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений.

Источник фото: Укрэнерго

В четверг, 11 июля, облэнерго будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 – для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди отключений, в остальные часы – три очереди. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Причина – значительный рост потребления из-за аномальной жары в Украине и Европе.

«Температура по стране превышает +30 С. По прогнозу Диспетчерского центра "Укрэнерго", сегодня на максимуме потребление на 7% превышает аналогичный вчерашний показатель», - говорится в сообщении.

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