Обленерго через спеку будуть задіювати чотири черги відключень

З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень.

Джерело фото: Укренерго

У четвер, 11 липня, обленерго буть застосовувати обмеження споживання електроенергії протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги. Про це повідомили в Укренерго.

Причина – значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі.

«Температура по країні перевищує +30 С. За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник», - сказано у повідомленні.

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