Волонтерам-фізособам дозволили купувати комплектуючі для БПЛА за кордоном

НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери.

Фото: nnews.com.ua

Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що НБУ розширив перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. Про він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Розширили перелік товарів оборонного призначення, які мають змогу купувати за кордоном фізичні особи-волонтери. Серед нових позицій комплектуючі для БПЛА (понад 10 найменувань за кодами УКТЗЕД)», - сказав Пишний.

За його словами, регулятор скасував граничні строки розрахунків для товарів військового і подвійного використання та обладнання, що імпортуються виконавцями державних контрактів з оборонних закупівель.

«Йдеться, зокрема, і про товари та обладнання, які використовуються для створення або розширення виробничих потужностей для виготовлення товарів оборонного призначення», - зазначив Пишний.

Голова НБУ також наголосив, що виконавці державних контрактів мають бути включені до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Раніше ми писали, що Національний банк України планує ввести обмеження для переказу з картки на картку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.