Волонтерам-физлицам разрешили покупать комплектующие для БПЛА за границей

НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры.

Фото: nnews.com.ua

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что НБУ расширил перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Расширили перечень товаров оборонного назначения, которые могут покупать за границей физические лица-волонтеры. Среди новых позиций комплектующие для БПЛА (более 10 наименований по кодам УКТВЭД)», - сказал Пышный.

По его словам, регулятор отменил предельные сроки расчетов для товаров военного и двойного использования и оборудования, импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам.

«Речь идет, в частности, и о товарах и оборудовании, которые используются для создания или расширения производственных мощностей для изготовления товаров оборонного назначения», - отметил Пышный.

Глава НБУ также добавил, что исполнители государственных контрактов должны быть включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины планирует ввести ограничения для перевода с карты на карту.

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